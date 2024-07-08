bp готова содействовать энергетическому переходу Азербайджана

Компания bp больше 30 работает в Азербайджане, реализует проекты по разработке нефти и газа и готова содействовать энергетическому переходу страны на фоне обеспечения энергобезопасности всего региона и Европы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на мероприятии, посвященном открытию летней энергетической школы в Университете ADA.

Он напомнил о том, что bp содействует в ADA подготовке специалистов по техническому инжинирингу, без которых невозможно развитие экономик с учётом новых экономических и климатических реалий.

Региональный президент bp сообщил о том, что компания поддерживает планы Азербайджана по развитию ВИЭ и го́товится построить солнечную электростанцию в Джабраиле.

Джонс выразил уверенность, что следующие тридцать лет для экономики Азербайджана будут столь же успешными, как и предыдущие.