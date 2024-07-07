Иран и Россия подписали соглашение об интеграции платежных систем

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин объявил о подписании первого валютного соглашения с Россией, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

"Во время двусторонней встречи руководителей центральных банков Ирана и России на финансовом конгрессе Банка России, прошедшем 4 июля в Санкт-Петербурге, было заключено валютное соглашение для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих операциях," - сказал Фарзин.

Фарзин добавил, что Россия и Иран завершили интеграцию российской платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб" и что иранская платежная система "Шетаб" может быть запущена в России к концу августа.

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