Назначен новый глава Исполнительной власти Сураханского района города Баку

Адиль Абиш оглу Алиев назначен главой Исполнительной власти Сураханского района города Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Азиз Имран оглу Азизов освобожден от должности главы Исполнительной власти Сураханского района города Баку.