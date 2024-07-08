https://news.day.az/officialchronicle/1673445.html Назначен новый глава Исполнительной власти Сураханского района города Баку - Распоряжение
Назначен новый глава Исполнительной власти Сураханского района города Баку - Распоряжение
Адиль Абиш оглу Алиев назначен главой Исполнительной власти Сураханского района города Баку.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Азиз Имран оглу Азизов освобожден от должности главы Исполнительной власти Сураханского района города Баку.
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