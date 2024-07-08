Руководящий состав МИД Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Сегодня по случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики руководящий состав министерства иностранных дел Азербайджана и руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, дипломаты почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложив венок и цветы к его могиле.

Также сотрудники МИД почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Затем были возложены цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева.

Затем гости посетили могилы граждан Азербайджана, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность страны, возложили венок к памятнику "Вечный огонь".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!