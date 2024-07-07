Глашатай тюркофобии Жозеп Боррель: кто дал ему команду "фас"?

Автор: Акпер Гасанов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал очередное неуместное, пропитанное ядом тюркофобии и исламофобии заявление. Он изрек, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандата от ЕС представлять союз на саммите Организации тюркских государств в Шуше. Какое вообще ЕС имеет отношение к саммиту ОТГ в освобожденной, возрождающейся Шуше осталось непонятным.

Стоит напомнить, что еще с конца 2018 года Венгрия является наблюдателем в ОТГ и может запросить полноправное членство. И Виктор Орбан и ранее совершал визиты в Азербайджан и иные тюркские страны, не спрашивая на сей счет мнения у ЕС. Поразительно, что Боррель очнулся только сейчас? Вовсе нет. Он очнулся ровно тогда, когда ему приказали очнуться. Ведь перед нами всего лишь мелкая пешка в большой геополитической игре, которой всегда приказывают, что и в чей адрес говорить.

В адрес Азербайджана он многократно озвучивал чушь и ложь. Он не стеснялся нагло завышать цифры армян, покинувших Карабахский экономический регион нашей страны, не упоминая при этом о сотнях тысячах азербайджанцев, изгнанных из Армении. А на заседании Совета Безопасности ООН Боррель и вовсе выступил с откровенно провокационными постулатами. Он начал свою речь словами про "солидарность с армянами Карабаха".

Естественно, что такой персонаж не осудил Армению за игнорирование на протяжении почти тридцати лет международного права и резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Естественно, что Боррель не осудил Армению и за ракетные удары по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны. Естественно же, что он не осудил Армению за ее минный террор.

А ведь Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран планеты. По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения минной проблемы потребуются почти 30 лет и более $25 млрд. Где гневные заявления Борреля на сей счет, где его призывы наказать официальный Ереван? Их нет. Потому, что ему не приказали такое говорить. Ему было велено вякать в отношении премьер-министра Венгрии за поездку на саммит ОТГ в Шушу.

И речи Борреля в очередной раз доказали, насколько не хотели очень многие в ЕС торжества справедливости, победы Азербайджана, восстановления территориальной целостности нашего государства. Да, ЕС давно уже превратился в закрытый клуб, где процветает тюркофобия и исламофобия. Вспомните, сколько было анти-мусульманских законов принято в той же Франции, сколько раз сжигали священный Коран в разных городах Европы, сколько раз публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда в различных европейских изданиях.

Имеет смысл также вспомнить о том, что Турция получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 1999 году. Официальные переговоры о членстве были начаты в 2005 году. Но, как видим, принимать Турцию в ЕС не желают, перед ней ставят чудовищные требования, включая требование признать мифический "геноцид армян". Это и есть та самая тюркофобия, которой пропитаны прежние, анти-азербайджанские и нынешнее, анти-венгерское заявления Борреля.

Совершенно очевидно, что являясь ключевой силой в регионе и имея крупную экономику и вторые по величине в НАТО вооружённые силы, Турция усилила бы позицию ЕС в роли глобального геостратегического игрока. Во благо ЕС сыграло бы и географическое положение Турции, её экономические, политические, культурные и исторические связи в регионах, богатых полезными ресурсами. Но в ЕС предпочитают жить по собственным правилам, игнорируя зачастую здравый смысл и нормы морали.

На того же Виктора Орбана в ЕС обозлены в том числе и потому, что он является последовательным приверженцем традиционных семейных ценностей. Начиная с 2010 года - в Венгрии был принят целый ряд законов, ограничивающих права гомосексуалов и транссексуалов. Конституция Венгрии была дополнена положением о том, что отцом должен являться мужчина, матерью - женщина. Правильные, очевидные шаги! Но представьте, что чувствуют в этой связи, например во Франции.

Ведь, министерство иностранных дел Франции возглавляет Стефан Сежурне, который является открытым геем. Его супруг, Габриэль Атталь, был назначен премьер-министром Франции и стал самым молодым политиком, занявшим пост главы французского правительства. Да, история Франции кишит примерами того, как у королей были фавориты, миньоны. Так что, в связи между Сежурне и Атталем, с точки зрения французской морали и истории, ничего нового нет.

Но в том-то и дело, что в ЕС есть страны, для которых такое положение дел неприемлемо. Венгрия является одной из таких стран. Вот ей и мстят, используя любой надуманный повод, любого оратора, готового озвучить новую партию глупости и лжи. Жозеп Боррель в этом смысле не первый, и не последний. Но именно присутствие на политической арене таких беспринципных персонажей и привело к тому, что власть во многих странах Европы переходит в руки ультраправых сил. Распад ЕС уже не кажется чем-то невероятным. Тогда как тюркский мир, основанный на реальной общности истории, традиций, больших геополитических и геоэкономических перспективах будет только усиливать свои позиции.