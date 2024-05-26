Прохиндиада Жозепа Борреля: новый акт

Автор: Акпер Гасанов

Жозепа Борреля именуют главным дипломатом Евросоюза. Учитывая то, сколь провальной оказалась миссия европейской дипломатии по предотвращению военного конфликта в самом центре Старого Света, название должности Борреля звучит, как тонкая ирония или как вполне болезненный сарказм над ним. Но, ясное дело, сам Боррель делает вид, что ничего подобного нет и в помине. Он вообще любит "прикидываться шлангом", попутно имитируя бурную деятельность.

Вот и на сей раз он поспешил сообщить в своем X, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Видимо, страсть к надуванию щек по любому поводу настолько поглотила Борреля, что он спешит отчитаться о каждом своем вздохе и выдохе, о любой встрече и любом телефонном разговоре. Если так пойдет и далее, то мы можем увидеть сообщения этого европейского чиновника о том, что ему приснилось.

Нет, безусловно, Боррель вправе беседовать с кем угодно, хоть со своим отражением в зеркале. В этом плане общение с главой МИД Армении выглядит даже более выигрышно. Но поразительно, что Боррель и Мирзоян обсуждали партнерство Армении и ЕС. Многозначительность ситуации состоит в том, что Армения пока не вышла из Таможенного союза и ЕАЭС. Более того, Армения сильно зависит от стран ЕАЭС, в том числе и Россия, которые по-прежнему являются основным экспортным рынком для армянской продукции.

Общий товарооборот Армении со странами ЕС составляет около 12,9 процента всего ее товарооборота, с США - 3,2 процента. И это большая разница по сравнению с товарооборотом с ЕАЭС, составляющим примерно 36 процентов от общего армянского товарооборота. Цифры, как видим, более, чем красноречивые. Но официальный Ереван пытается увидеть на двух стульях. Знатоки такого рода экспериментов утверждают, что обычно они заканчиваются тем, что экспериментаторы оказываются промеж стульев.

В любом случае, Армении предстоит проделать еще очень долгий путь по дороге, ведущей к перспективе членства в ЕС. Украина и Грузия, которые не состоят в ТС и ЕАЭС и которые уже давно пытаются двигаться в данном направлении, пока не имеют четких гарантий по поводу того, что их обязательно примут в ЕС. Красивых слов, обещаний и даже застольных тостов на эту тему прозвучало очень много, а большого продвижения нет.

Для сравнения добавлю, что в Азербайджане давно уже выбрали свой путь и выстраивают двухсторонние отношения со странами-членами ЕС. Показательным в этом смысле является пример азербайджано-итальянских отношений. Италия является для Азербайджана самым важным торговым партнером. Объем торгового оборота Азербайджана с Италией в 2023 году составил 15 млрд 685,97 млн долларов, в том числе объем импорта составил 477,9 млн долларов, объем экспорта - 15 млрд 208,07 млн долларов, внешнеторговое сальдо - 14 млрд 730,17 млн долларов. Несмотря на столь внушительные цифры, официальный Баку не стремится к полноправному членству в ЕС.

Но, вернемся к Жозепу Боррелю. "Что касается региональных вопросов, повторно выразил поддержку процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Нашей общей целью является устойчивый мир на Южном Кавказе", - отметил он в своем X. И это уже откровенное политическое и дипломатическое лицедейство. Потому, что Боррель пальца о палец не ударил для установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Будучи председателем Европейского парламента, а позже, с 1 декабря 2019 года занимая пост верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, он ни разу не призвал ввести санкции против Армении за имевшую место оккупацию ею 20 процентов территории Азербайджана, за разрушенные ею азербайджанские города, за этнические чистки, за экоцид, за грабеж наших природных ресурсов.

Более того, в третьей декаде сентября прошлого года, после блестяще проведенной Азербайджаном анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, по инициативе Франции в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН. Так вот тогда Жозеп Боррель выступил с откровенно провокационными постулатами. Он начал свою речь словами про "солидарность с армянами Карабаха".

Это была далекая от справедливости, дипломатичности и порядочности позиция. Это была открытая поддержка сепаратизма, игнорирование принципа территориальной целостности государств. А далее, уже выступая на 25-м форуме ЕС - правозащитные НПО, Боррель банально соврал. Он, говоря об армянах, которые почти три десятилетия незаконно проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана заявил, что "150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать".

В ответ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" констатировал, что "даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат говорит неправду. "Это не просто манипуляция цифрами; это обвинение в совершении деяний, которые мы не совершали"" четко и ясно заявил тогда глава нашего государства.

И вот теперь, после всех своих провокационных заявлений, которые служили не миру, а отбеливанию репутации страны-оккупанта, Боррель решил примерить на себя тогу миротворца. Он видит, что Баку и Ереван, в ходе двухсторонних переговоров, без участия не нужных посредников, успешно решили многие спорные вопросы и приблизились к подписанию мирного соглашения. Вот и пытается этот откровенный прохиндей от большой политики примазаться к данному процессу. Выглядит все это пошло, мелко, цинично и постыдно. Но, ничего иного от Борреля и ждать не приходится.