Состоялось пятое заседание оргкомитета в связи с COP29

8 июля состоялось пятое заседание Организационного комитета в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель оргкомитета Самир Нуриев отметил, что процесс подготовки к COP29 находится под постоянным контролем Президента Ильхама Алиева.

Он добавил, что Президент Ильхам Алиев на мероприятии в формате "ШОС плюс", состоявшемся 4 июля, и на неофициальном саммите глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся 6 июля в Шуше, подчеркнул, что Азербайджан на COP29 приложит все усилия для укрепления солидарности и достижения консенсуса между развитыми и развивающимися странами. Председатель оргкомитета отметил, что в "Карабахской декларации", принятой на саммите в Шуше, братские тюркские государства поддержали последовательные усилия Азербайджана по достижению реальных результатов на COP29.

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