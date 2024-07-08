В сделавшей золото валютой стране собрались отказаться от доллара

Зимбабвийское золото (ZiG) в 2026 году станет единственным платежным средством в стране, вытеснив доллар США, пообещал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на издание Daily Maverick сообщает ТАСС.

Глава государства сделал соответствующее заявление на фоне того, что на операции с американской валютой сейчас приходится около 80 процентов всех сделок в финансовой системе Зимбабве, включая розничные продажи. По его словам, через два года ZiG будет ходить на всей территории страны и магазины станут отказываться принимать от покупателей доллары.

О введении в Зимбабве новой национальной денежной единицы, которой сделали золото, стало известно в начале апреля. Отмечалось, что в новое платежное средство переведут все резервы местного доллара, а обеспечиваться она будет запасами иностранной валюты и драгоценных металлов, добытых в стране.

В 2019 году правительство Зимбабве на несколько месяцев запрещало хождение доллара. Экономика страны в очередной раз вступила в фазу гиперинфляции летом прошлого года. Это произошло после того, как власти страны смягчили контроль над обменным курсом нацвалюты. Как писали СМИ, уже в январе для покупки хлеба в стране за местные доллары приходилось отсчитывать 100 крупных купюр, а власти обвинили в подрыве курса частный бизнес, фондовую биржу, банки, западные санкции против местных политиков, а также одну из крупнейших страховых компаний Африки.

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