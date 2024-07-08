МИД Ирана сообщил о продолжении непрямых переговоров с США

Тегеран продолжает вести через посредников переговоры с Вашингтоном по вопросу отмены односторонних американских санкций. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани на первой пресс-конференции после избрания нового президента исламской республики Масуда Пезешкиана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши дипломатические каналы открыты, они различны, процесс непрямых переговоров шел и продолжается, мы предоставим подробности, когда это будет необходимо. У нас хорошие позиции для последующих переговоров по ядерной тематике и снятию санкций", - сказал дипломат в эфире телеканала IRIB. Иранские власти отмечали, что посредником в консультациях с США выступает Оман. Стороны также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и ядерную программу Тегерана.

Представитель внешнеполитического ведомства воздержался от комментариев, какой подход к переговорам с США изберет новое правительство, сформированное Пезешкианом. По словам Канани, "в ходе предвыборных дебатов кандидаты уже представили народу свои взгляды" на проблемы санкций и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 2015 года, из которого в 2018 году вышла администрация президента США Дональда Трампа.

"Переговоры и договоренности по СВПД - это дорога с двусторонним движением. Иранское правительство будет использовать инструменты дипломатии для обеспечения национальных интересов, за последние три года (руководства погибшего в мае президента исламской республики Эбрахима Раиси - прим. ТАСС) у Ирана была ясная позиция по поводу СВПД", - добавил дипломат.

Во время предвыборных дебатов Пезешкиан выступал за диалог с Западом, восстановление ядерной сделки и привлечение иностранных инвестиций. Иранские аналитики предупреждали, что этот план может остаться на бумаге в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года, который способен свернуть переговорный процесс.

Об СВПД

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Трамп в 2018 году принял решение о выходе США из договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года вели с иранской стороной в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, которые после нескольких раундов завершились безрезультатно в ноябре 2022 года.

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