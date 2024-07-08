Фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 9:00 8 июля в большинстве районов осадков в основном не наблюдалось, в некоторых местах прошли кратковременные ливни.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

7 июля северо-восточный ветер усилился до 22 м/с в Джульфе в соответствии с оранжевым предупреждением и до 15 м/с в Лерике в соответствии с желтым предупреждением. Максимальная температура воздуха составила 34 градуса в Баку и на Абшеронском полуострове, 37 градусов в Нахчыванской АР, 35 градусов в низменных районах и 28 градусов в горных районах.

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