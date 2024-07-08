Увеличено время работы заповедника "Янардаг"

Увеличено время работы Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янардаг", подведомственного Центру управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство.

Было отмечено, что согласно решению, принятому на основании многочисленных обращений посетителей, с 10 июля заповедник "Янардаг" будет открыт для посещения с 10:00 до 22:00 ежедневно в течение летнего сезона.

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