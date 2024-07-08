Азербайджан будет и дальше вести активный внешнеполитический курс по повышению своей роли на международной арене.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"У нас впереди много целей. Как многократно заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев, внешняя политика Азербайджана должна отвечать национальным интересам. Исключительно важно проводить правильную политику, заранее определяя, что представляет потенциальную угрозу для нашей страны",- добавил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!