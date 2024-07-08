Сколько мин обезвредили в Карабахе за неделю?

Обнародована еженедельная информация (01.07.2024 - 07.07.2024) об операциях по разминированию, проводимых Агентством по разминированию Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве, на прошлой неделе в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено и обезврежено 28 противопехотных и 107 противотанковых мин, а также 830 неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечено, что очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1039,5 гектара земли.

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