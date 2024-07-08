Достигнуты важные соглашения по вопросам совместного строительства "Пояса и пути".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель секретаря Рабочего комитета партии и исполнительный заместитель директора Административного комитета SCODA Ли Ган (Li Gang) в ходе конференции по продвижению логистики и торговли в Азербайджане - демонстрационная зона ШОС.

Ган подчеркнул, что Азербайджан является одной из первых стран, активно поддержавших инициативу "Пояс и путь".

"В будущем мы готовы совместно с друзьями из Азербайджана претворять в жизнь важные инициативы наших лидеров и проводить всесторонние, многоплановые и углубленные обмены", - сказал он.

Он отметил, что Китай и Азербайджан - добрые друзья и надежные партнеры.

"В ходе саммита ШОС стороны достигли важных соглашений по вопросам совместного строительства "Пояса и пути", углубления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также по созданию международного транспортного коридора через Каспийское море. По итогам саммита было принято совместное заявление и подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках "Пояса и пути", - добавил он.

По его словам, с момента начала строительства в демонстрационной зоне следуют важным указаниям, стремясь создать новую международную платформу сотрудничества в рамках "Пояса и пути", подчеркивая ее международный публичный характер и усиливая эффект демонстрации и стимулирования.

"Сейчас здесь формируется значимая зона культурного обмена, экономического и торгового взаимодействия между странами ШОС, а также важная площадка для проведения крупных мероприятий. Как единственная в Китае платформа для многостороннего экономического и торгового сотрудничества с государствами ШОС, демонстрационная зона в ходе саммита открывает новые возможности для продвижения практического взаимодействия между центром и регионами", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!