В Турции прогнозируют ускоренное снижение инфляции

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что темпы снижения годовой инфляции в Турции ускорятся в июле и августе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету Akşam.

По данным издания, 3 июля Институт статистики Турции (TUIK) опубликовал данные, свидетельствующие о том, что в июне инфляция впервые за год замедлилась до 71,6% с 75,45% в мае.

"Годовая инфляция снизилась на 3,8 пункта до 71,6. Когда наступят июль и август, вы увидите, что годовая инфляция будет снижаться гораздо быстрее. Вы увидите, что инфляция снизится примерно до 60% в июле и до 50% в августе", - сказал Йылмаз.

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