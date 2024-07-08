Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ о государственной регистрации юридических лиц

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики о государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" и "О внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные в статьях 5.8, 5-1.8, во втором предложении статьи 6.1.3, в статье 7.1.1, в третьем, четвертом (во всех трех случаях) и пятом предложениях статьи 7-2.1, во втором предложении статьи 7-2.4 и статье 11.3.2-1 закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

В статье 11.3.2-1 данного закона под "органом (учреждением)" подразумеваются Президент Азербайджанской Республики и Кабинет министров Азербайджанской Республики.

В статье 5-1.8 и во втором предложении статьи 7-2.4 данного закона под "органом (учреждением)" подразумевается министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

В статье 5.8, четвертом (в третьем случае) и пятом предложениях статьи 7-2.1 данного закона под "органом (учреждением)" подразумевается министерство экономики Азербайджанской Республики в лице Государственной налоговой службы.

Во втором предложении статьи 6.1.3, в статье 7.1.1, в третьем и четвертом (в первом и втором случаях) предложениях статьи 7-2.1 данного закона под "органом (учреждением)" подразумевается министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

Полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 2 закона № 1155-VIQD Азербайджанской Республики от 21 мая 2024 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

В статье 2 данного закона под "органом (учреждением)" подразумевается министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

Кабинет министров в соответствии со статьей 2 закона № 1155-VIQD Азербайджанской Республики от 21 мая 2024 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" в шестимесячный срок должен принять соответствующие меры в связи с созданием соответствующей информационной системы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, а также решить иные вопросы, вытекающие из данного закона.

