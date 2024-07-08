В Белом доме заявили, что Байден не проходит лечение от болезни Паркинсона

Президент США Джо Байден не проходит лечение от болезни Паркинсона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Проходил ли президент лечение от болезни Паркинсона? Нет. Проходит ли он сейчас лечение от болезни Паркинсона? Нет. Принимает ли он какие-либо лекарства от болезни Паркинсона? Нет", - утверждала Жан-Пьер. При этом она подчеркнула, что не будет называть имена специалистов, которые могли посещать Белый дом.

Ранее газета The New York Post сообщила со ссылкой на записи журнала посещений Белого дома, что лечащий врач президента США Кевин О'Коннор в январе провел встречу с доктором Кевином Канардом - неврологом медицинского центра им. Уолтера Рида, который специализируется на болезни Паркинсона. По сведениям газеты, встреча состоялась в клинике при Белом доме 17 января.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Предполагалось, что их кандидатуры будут утверждены на общенациональных съездах республиканцев (15-18 июля) и демократов (19-22 августа). Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к нынешнему хозяину Белого дома отказаться от дальнейшей борьбы за высший государственный пост. СМИ утверждают, что демократы лихорадочно ищут кандидатуру на замену Байдену.