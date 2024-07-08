Китаю выгоднее производить в Азербайджане продукцию для Европы - председатель правления Алятской СЭЗ
Китаю выгоднее производить в Азербайджане продукцию для Европы.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) Валех Алескеров в ходе конференции по продвижению логистики и торговли в Азербайджане - демонстрационная зона Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Производство продукции в Азербайджане, в Алатской СЭЗ, и ее экспорт в Европу выгоднее для Китая", - сказал он.
Алескеров подчеркнул, что такой подход позволит Китаю избежать дополнительных транспортных расходов и воспользоваться льготами и возможностями СЭЗ.
"Конечно, необходимо и дальше развивать Средний коридор за счет инвестиций. Расположение свободной зоны в этом коридоре не случайно. Мы будем рады видеть китайские компании в Азербайджане", - отметил он.
Кроме того, председатель правления сообщил, что делегация из Китая посетила СЭЗ, где их ознакомили с преимуществами свободной зоны.
Отметим, что территория Алятской СЭЗ имеет три зоны - в 206 гектаров, 433 гектара и 211 гектаров с развитой инфраструктурой. Начато строительство аэропорта.
На начальном этапе все строительные работы ведутся на площади 60 гектаров.
На въезде в СЭЗ уже возведены таможенные сооружения для оптимизации логистических операций.
Предстоящий этап развития будет сосредоточен на проектировании объектов для стандартных производственных предприятий, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности на специально отведенных территориях общей площадью 349 гектаров.
К инвесторам будут применяться фискальные и нефискальные льготы, упрощенные административные процедуры.
Прямая связь СЭЗ с морской инфраструктурой позволит развить транзитные и логистические возможности Азербайджана.
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