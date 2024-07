Несколько дней назад мы выяснили, что в финансировании неправительственной организации "Союз защиты интересов и прав народа "Арцах"" (The Union for Protection of the Interests and rights of the "Аrsakh" people), созданной под руководством карабахских сепаратистов, принимал активное участие "Bank of Georgia", считающийся ведущим банком соседней Республики Грузия.

Как сообщает Day.Az, миссия создания данной организации заключается в защите коллективных прав карабахских армян, которые продолжают жить как "переселенцы" в Армении и во всем мире, представлении их интересов на международных платформах, возрождении сепаратизма путем привлечения внимания мира к проблемам карабахских армян.

Финансирование организации осуществляется за счет пожертвований граждан, и этот процесс осуществляется через "AMERIABANK", который функционирует в Армении. В то время как 90 процентов акций "AMERIABANK", который обеспечивает финансирование новоначатой сепаратистской деятельности, принадлежит ведущему банку Республики Грузия - Bank of Georgia, оставшиеся 10 процентов акций принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).

Количество акций AMERIABANK, принадлежащих Европейскому банку реконструкции и развития

Покупка акций в AMERIABANK Европейским банком реконструкции и развития, 2015 г.

Впервые переговоры о покупке акций между "AMERIABANK" и Европейским банком реконструкции и развития начались в 2015 году. В декабре того же года ЕБРР приобрел 20,6 процентов акций "AMERIABANK" в обмен на инвестиции в размере 40 миллионов долларов США. Хотя долгое время "AMERIABANK" принадлежал армянскому миллиардеру Рубену Варданяну, проживавшему в Российской Федерации, в феврале этого года состоялась продажа акций банка.

Для справки отметим, что до смены акционеров 48,82 процента акций банка принадлежали "Imast Group (CY) Limited", 17,71 процента - ЕБРР, 13,91 процента - Азиатскому банку развития (АБР) и 12,05 процента - ESPS Holding Limited. Несмотря на то, что после изменения, произошедшего в начале этого года, доли ЕБРР сократились, очевидно, что упомянутый банк продолжает сохранять свои позиции в качестве акционера.

Сотрудничество между ЕБРР, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, и Азербайджанской Республикой началось с 1992 года, и в настоящее время двустороннее сотрудничество регулируется документом Стратегии страны на 2019-2024 годы.

ЕБРР широко сотрудничает с Азербайджаном, принимая непосредственное участие в финансировании проектов в энергетическом и других секторах, считающихся стратегическими, и участие банка в проекте, направленном (пусть даже и косвенно) на возрождение армянского сепаратизма, неприемлемо.

Европейский банк реконструкции и развития - это международное финансовое учреждение, которое официально заявляет о своей приверженности продвижению честности и высоких этических стандартов во всех бизнес-операциях в соответствии с международной практикой. В целях расследования заявлений, поданных банком о коррупции, отмывании денег и мошенничестве, а также решения перечисленных проблем функционирует Офис генеральных комплаенсов (EBRD's Office of the Chief Compliance).

Участие "AMERIABANK", акционером которого является ЕБРР, в финансировании сепаратистской деятельности, претендующей на суверенные территории Азербайджана, является международным преступлением. Также данная деятельность упомянутого банка является нарушением международных правил комплаенса. Учитывая корпоративную деловую этику и принятые в мире международные финансовые принципы, участие Европейского банка реконструкции и развития в финансировании проекта, сформулированного против территориальной целостности Азербайджана, является неприемлемым.

Надеемся, что этот шаг, несовместимый с духом стратегических отношений, установленных между Азербайджанской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития, вскоре будет устранен Офисом генеральных комплаенсов банка.

Впервые переговоры о покупке акций между "AMERIABANK" и Европейским банком реконструкции и развития начались в 2015 году. В декабре того же года ЕБРР приобрел 20,6 процентов акций "AMERIABANK" в обмен на инвестиции в размере 40 миллионов долларов США. Хотя долгое время "AMERIABANK" принадлежал армянскому миллиардеру Рубену Варданяну, проживавшему в Российской Федерации, в феврале этого года состоялась продажа акций банка.

Для справки отметим, что до смены акционеров 48,82 процента акций банка принадлежали "Imast Group (CY) Limited", 17,71 процента - ЕБРР, 13,91 процента - Азиатскому банку развития (АБР) и 12,05 процента - ESPS Holding Limited. Несмотря на то, что после изменения, произошедшего в начале этого года, доли ЕБРР сократились, очевидно, что упомянутый банк продолжает сохранять свои позиции в качестве акционера.

Сотрудничество между ЕБРР, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, и Азербайджанской Республикой началось с 1992 года, и в настоящее время двустороннее сотрудничество регулируется документом Стратегии страны на 2019-2024 годы.

ЕБРР широко сотрудничает с Азербайджаном, принимая непосредственное участие в финансировании проектов в энергетическом и других секторах, считающихся стратегическими, и участие банка в проекте, направленном (пусть даже и косвенно) на возрождение армянского сепаратизма, неприемлемо.

Европейский банк реконструкции и развития - это международное финансовое учреждение, которое официально заявляет о своей приверженности продвижению честности и высоких этических стандартов во всех бизнес-операциях в соответствии с международной практикой. В целях расследования заявлений, поданных банком о коррупции, отмывании денег и мошенничестве, а также решения перечисленных проблем функционирует Офис генеральных комплаенсов (EBRD's Office of the Chief Compliance).

Участие "AMERIABANK", акционером которого является ЕБРР, в финансировании сепаратистской деятельности, претендующей на суверенные территории Азербайджана, является международным преступлением. Также данная деятельность упомянутого банка является нарушением международных правил комплаенса. Учитывая корпоративную деловую этику и принятые в мире международные финансовые принципы, участие Европейского банка реконструкции и развития в финансировании проекта, сформулированного против территориальной целостности Азербайджана, является неприемлемым.

Надеемся, что этот шаг, несовместимый с духом стратегических отношений, установленных между Азербайджанской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития, вскоре будет устранен Офисом генеральных комплаенсов банка.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!