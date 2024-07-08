Командира "Хезболлах" убили при атаке дрона Израиля на юге Ливана

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по мотоциклу, на котором ехал один из членов вооруженных формирований шиитской милиции "Хезболлах", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил новостной портал Lebanon 24, в результате атаки ликвидирован полевой командир Мустафа Хасан Сальман, который направлялся в пограничный район Клейла в округе Тир. Он отвечал за оборону на западном участке фронта. Ранен сопровождавший его боец.

"Хезболлах" в своем телеграм-канале подтвердила гибель Сальмана, который "отдал свою жизнь за дело освобождения Иерусалима".

4 июля в ответ на убийство своего военного руководителя Мухаммеда Насера под Тиром шиитские бойцы выпустили 250 ракет различного класса по 19 израильским военным объектам, включая армейские штабы и казармы. В нападении участвовали 24 БПЛА иранского производства, которые были запущены с юга Ливана.

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