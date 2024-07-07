https://news.day.az/world/1673243.html В Грузии пройдут межведомственные учения "Партнер-2024"
В Грузии пройдут межведомственные учения "Партнер-2024"
В грузинских муниципалитетах Хелвачаури и Тетрицкаро пройдут Межведомственные учения "Партнер-2024", сообщили в минобороны Грузии, передает Day.Az.
Согласно информации, учения организованы Национальной гвардией Сил обороны страны.
Сообщается, что учения направлены на улучшение межведомственной координации в кризисных и чрезвычайных ситуациях.
В учениях "Партнер-2024" участвуют военнослужащие Национальной гвардии Сил обороны, подразделений специальных операций, командования авиации и ПВО, военной полиции, а также представители волонтерских организаций.
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