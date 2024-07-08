В Азербайджане выставляется на продажу имущество трех банков

В ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже недвижимости находящихся в процессе ликвидации открытых акционерных обществ - 12 июля Dəmir Bank, 22 июля - NBC Bank, 25 июля - Zamin Bank.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ликвидатор банков - Фонд страхования вкладов.

Согласно информации, речь идет о принадлежащей Dəmir Bank квартире площадью 58,45 кв. м общей стоимостью 62 тыс. манатов по адресу: город Сумгайыт, 3-й микрорайон, дом 15/13; принадлежащей NBC Bank квартире площадью 281,2 кв. м стоимостью 2,3 миллиона манатов по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 81; принадлежащих Zamin Bank нежилом помещении площадью 216,3 кв. м стоимостью 491 тыс. манатов по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Муртузы Мухтарова, дом 145; квартирах площадью 30,8 и 33,2 кв. м стоимостью 460 тыс. манатов по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. Мирза Ага Алиева, дом 251; нежилом помещении площадью 143,40 кв.м стоимостью 326 тыс.манатов в Ясамальском районе Баку, на ул. Муртузы Мухтарова, дом 145 и нежилом помещении площадью 80,30 стоимостью 190 тыс. манатов по адресу: Ясамальский район Баку, ул. Муртузы Мухтарова, дом 145.

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