Китай построит самую мощную в мире электростанцию
Китайская государственная энергетическая компания China Three Gorges Renewables Group собирается построить солнечную электростанцию (СЭС) мощностью восемь гигаватт, передает Electrec, передает Day.Az.
Станцию возведут в рамках комплексного проекта по энергетике. СЭС стоимостью 10,99 миллиарда долларов будет расположена в Ордосе (Внутренняя Монголия) и обеспечит электроэнергией регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на севере Китая. В дополнение к солнечным панелям на территории возведут ветряки, хранилище электроэнергии объемом пять гигаватт в час, а также тепловую электростанцию, работающую на угле. Ожидается, что строительство закончится в июне 2027 года.
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