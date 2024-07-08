https://news.day.az/officialchronicle/1673430.html Петр Глыбочко награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение
Петр Глыбочко награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Петра Витальевича Глыбочко орденом "Достлуг" за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в сфере образования,
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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