Петр Глыбочко награжден орденом "Достлуг"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Петра Витальевича Глыбочко орденом "Достлуг" за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в сфере образования,

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.