США пересматривают все программы сотрудничества с Грузией

США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией.

Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что станем свидетелями смены стратегического курса, проводимого правительством Грузии. Но на данный момент все наши программы [сотрудничества] с Грузией поставлены на пересмотр", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Министерство обороны США на прошлой неделе сообщило, что совместные учения ВС США и Грузии Noble Partner, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений.

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