Макрон испугался выступить перед французами

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал обращаться к французам в воскресенье, 7 июля, после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

"Глава государства изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования, по округам", - пояснили в резиденции политика.

Тем временем, сегодня уже понедельник, но Макрон до сих пор не сказал ни слова.

Также в Елисейском дворце утверждают, что Макрон является "гарантом государственных институтов". В силу этого он "будет уважать суверенный выбор французов", говорят представители французского лидера.

В первом туре выборов победила партия Ле Пен, за которую было отдано 33,36% голосов. На втором месте разместился "Новый народный фронт" с результатом 28,32% голосов. Замыкает топ-3 объединение президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе за республику" с 21,06% голосов.

До этого бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принял участие в выборах в Нацсобрание, выразил уверенность, что "макронизму" в стране пришел конец. По его словам, данное заявление не имеет отношения к мести, поскольку он действительно считает, что настало время политической перестройки.

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