В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой

На период 9-10 июля по регионам объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как передает Day.Az, согласно информации синоптиков, в соответствии с желтым предупреждением в Нахчыване, Шахбузе, Бабеке, Джульфе, Ордубаде, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Шамкире, Гейгеле, Барде, Мингячевире, Гядабее, Дашкесане, Шеки, Евлахе, Тертере будет дуть восточный ветер, скорость его составит 13,9-20,7 м/сек.

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