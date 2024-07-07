Кого так боится дед Боррель?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, кто и как смог напугать Жозепа Борреля.

Day.Az представляет публикацию:

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на неформальный саммит Организации тюркских государств в Шушу чуть не довела до инфаркта старичка Жозепа Борреля.

Дед Боррель аж специальное заявление из-за этого выкатил! Глава европейской дипломатии заявил, что "Орбан не представлял ЕС на саммит Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшем в азербайджанском городе Шуша".

Да ладно! Да что ты говоришь! Один небольшой вопрос: А КТО-ТО ПРИГЛАШАЛ ОРБАНА В ШУШУ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕС?

Виктор Орбан - премьер-министр Венгрии. И приехал он, как премьер-министр Венгрии. Причем тут ЕС, товарищ Боррель? Что ЕС должен делать на саммите тюркских стран?

Еще смешнее истерика, которую вызвало у Борреля участие турков-киприотов на мероприятии. Он заявил, что ЕС "осуждает попытку легитимизировать ТРСК" и поддерживает территориальную целостность Республики Кипр.

Ой, а вот это было неожиданно, про территориальную целостность. Что-то Борреля и его предшественников не было слышно, когда речь шла о целостности Азербайджана. Что-то дед Боррель, когда речь заходила о нашей стране, вел себя как совершенно иначе. С чего это вдруг?

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!