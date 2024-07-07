https://news.day.az/world/1673292.html В Анталье вспыхнул лесной пожар
В Анталье вспыхнул лесной пожар
В турецкой провинции Анталья вспыхнул лесной пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, причина пожара, возникшего в районе Аксу, неизвестна.
Из-за ветра огонь быстро распространился на поля, сады и лесной массив.
В тушении пожара задействованы 3 вертолета, 2 самолета и 4 пожарные машины.
По предварительной информации, нанесен ущерб 2 домам, 8 полям, некоторым оливковым и виноградным садам.
Пожарные пытаются взять огонь под контроль.
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