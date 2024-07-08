В Армении несовершеннолетние устроили перестрелку

В Араратской области Армении произошла стрельба.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, вооруженный инцидент произошел после того, как двое несовершеннолетних поругались друг с другом.

После один из них вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в другого.

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