Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в энергетике

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили совместную деятельность и потенциальные шаги в области перехода на "зеленую" энергию, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на информацию министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети X.

"Обсуждения прошли в виртуальном формате. Вместе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бин Салманом Аль-Саудом были обсуждены поддержка активного сотрудничества в сфере энергетики, текущие проекты и потенциальные шаги в переходе к "зеленой" энергии", - сообщил Джаббаров.

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