https://news.day.az/world/1673453.html Макрон не принял отставку премьера
Макрон не принял отставку премьера
Президент Франции Эмманюэль Макрон не принял отставку премьер-министра республики Габриэля Атталя.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse.
По его данным, глава государства попросил премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".
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