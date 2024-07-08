Макрон не принял отставку премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон не принял отставку премьер-министра республики Габриэля Атталя.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse.

По его данным, глава государства попросил премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".

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