https://news.day.az/society/1673352.html В Сумгайыте не будет света
В Сумгайыте не будет света
Сегодня с 10:00 до 12:00 в связи с ремонтными работами будет ограничена подача электроэнергии на ряде территорий, входящих в Сумгайытскую городскую электросеть.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азеришыг".
Отмечается, что подача электроэнергии будет временно ограничена в 1-м и 5-м микрорайонах города, а также в ряде кварталов.
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