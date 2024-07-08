В Сумгайыте не будет света

Сегодня с 10:00 до 12:00 в связи с ремонтными работами будет ограничена подача электроэнергии на ряде территорий, входящих в Сумгайытскую городскую электросеть.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что подача электроэнергии будет временно ограничена в 1-м и 5-м микрорайонах города, а также в ряде кварталов.

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