Мир между Баку и Ереваном укрепит транзитное положение Южного Кавказа для всей Евразии

Азербайджан и Армения находились в состоянии войны более трёх десятилетий. Иногда это принимало форму замороженного конфликта с незначительными стычками. В других случаях военные действия были более интенсивными и кровопролитными. Будем надеяться, что отношения между этими двумя соседями на Южном Кавказе наконец-то изменились к лучшему.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье американского эксперта Люка Коффи, посвящённая армяно-азербайджанскому мирному процессу, опубликованной в саудовской газете Arab News.

По словам Коффи, во время распада Советского Союза этнические армяне, проживавшие в Карабахском регионе, попытались отделиться, используя неконституционные методы. Вскоре после этого армянские вооруженные силы вошли в Азербайджан, и началась кровопролитная война. К 1994 году было достигнуто шаткое соглашение о прекращении огня.

"Оно сохранялось, по большей части, до Второй Карабахской войны в сентябре 2020 года, когда Азербайджан начал крупную военную операцию, чтобы вернуть территории. К ноябрю дипломатические усилия России привели к прекращению боевых действий. Баку вернул себе большую часть Карабаха.

В сентябре прошлого года вновь начались боевые действия, в результате которых Азербайджан вернул себе оставшуюся часть региона. Десятки тысяч этнических армян переехали в Армению.

Прошёл почти год, и мир между Баку и Ереваном стал ближе, чем когда-либо. В мае стороны провели переговоры в Алматы (Казахстан), чтобы урегулировать конфликт, который длится уже несколько десятилетий. Эти переговоры были примечательны тем, что в них впервые не участвовали ни Россия, ни США, ни Европа.

На данный момент они принесли положительные результаты. Например, Армения вернула Азербайджану четыре приграничных села, которые контролировались Ереваном со времён боевых действий в 1990-х годах. Несмотря на то, что многие армяне были недовольны этим, это был важный шаг на пути к миру", - пишет автор.

Как пишет Коффи, после встречи в Алматы в риторике обеих сторон появился более позитивный и оптимистичный тон. Однако до сих пор остаётся несколько важных вопросов, требующих решения.

"Первый из них - окончательное определение границы между двумя странами. Возвращение четырех азербайджанских сёл было шагом в верном направлении, но привело к делимитации только 13 км границы.

На процесс делимитации границы также влияет статус азербайджанских анклавов Бархударлы, Юхары Аскипара и Кярки. Как будет разрешена эта ситуация, пока неизвестно, но анклавы, скорее всего, займут важное место в последующих переговорах.

Второй вопрос, требующий решения, - это Зангезурский коридор. В рамках Трёхстороннего заявления о прекращении огня от ноября 2020 года Армения обязалась гарантировать безопасность транспортного сообщения между материковым Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой. Спустя три с половиной года этот транспортный коридор так и не приблизился к реализации. Это очень серьёзный вопрос для Азербайджана. Такой маршрут позволил бы Баку избежать использования иранской территории и воздушного пространства для доступа в Нахчыван.

Наконец, существует вопрос о территориальных претензиях к соседним странам, о которых говорится в Конституции Армении. В преамбуле нынешней версии документа говорится об "общенациональных стремлениях" этнических армян. В ней также цитируется Декларация о независимости Армении 1990 года, в которой содержится призыв к объединению страны и этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Понятно, что Баку никогда не нравилась эта формулировка, и, разумеется, он хочет её изменить", - говорится в статье.

Эксперт подчеркивает, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном и восстановление дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой, которое, вероятно, последует за этим, могут иметь положительный эффект и за пределами Южного Кавказа.

"Например, в последние годы наблюдается рост отношений между Советом сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) и Центральной Азией. Мир на Южном Кавказе и новые транзитные маршруты, как например, Зангезурский коридор, могут улучшить торговые связи между странами Персидского залива и Центральной Азии. Это особенно актуально в том случае, если удастся завершить строительство предлагаемой Анкарой "Дороги развития", также известной как "Сухой канал", соединяющий южное побережье Персидского залива с Турцией.

Если предложенная железная дорога, соединяющая шесть стран Персидского залива, станет реальностью, то возможности ещё больше расширятся. Теоретически можно будет перевозить товары из Персидского залива на рынки Центральной Азии через "Дорогу развития" и Южный Кавказ.

Лучшее, что может случиться с южнокавказским регионом, - это нормализация отношений между Арменией и ее соседями. Вероятно, из-за продолжающегося конфликта в регион не поступало достаточно иностранных инвестиций. Мирное соглашение могло бы изменить это.

Кроме того, Южный Кавказ приобретает всё большее значение для транзита по евразийскому пространству. Нормализация отношений между Арменией и ее соседями только укрепит это положение.

Существует прекрасная возможность для установления столь необходимой стабильности на Южном Кавказе. Будем надеяться, что 2024 год станет годом мира в регионе, польза от которого будет ощущаться далеко за его пределами", - заключил американский эксперт.

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