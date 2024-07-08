Литва купит у Швеции системы ПВО ближнего радиуса действия

Литва закупит мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия за €147 млн у Швеции. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Система RBS70 NG (MSHORAD) разработана шведским предприятием Saab Dynamics. Агентство оборонных ресурсов подписало договор на поставку на сумму €147 млн", - говорится в сообщении.

Назначением MSHORAD считается защита определенных объектов, территорий и критической инфраструктуры. Достоинством системы является ее мобильность. В систему входят мобильный центр управления огнем, радары Giraffe 1X и переносной зенитно-ракетный комплекс RBS70 NG. Системой используются ракеты Bolide лазерного наведения.

Поставки этой военной техники, смонтированной на гусеничной ходовой части, намечены в 2025-2027 годах. Ее количество не указано.

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