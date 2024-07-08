Орбан отправился в Вашингтон после Пекина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился сегодня с главой китайского государства Си Цзиньпином в Пекине.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Венгерский лидер заявил, что отправился в Вашингтон после Пекина.

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