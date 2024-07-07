Мечеть Ашагы Говхар Ага в своем историческом облике после реставрации

Мечеть Ашагы Говхар Ага, подвергшаяся армянскому вандализму во время почти 30-летней оккупации, после реставрации вернулась к своему историческому облику.

Как передает Day.Az, мечеть Ашагы Говхар Ага, созданная в XIX веке по проекту архитектора Кербелаи Сафихана Гарабаги, считается первой из мечетей, построенных в Шуше дочерью Ибрагим хана Говхар Ага. Мечеть Ашагы Говхар Ага - один из историко-архитектурных символов города. Шуша исторически состояла из 17 верхних и нижних кварталов. Мечеть Ашагы Говхар Ага была названа так потому, что размещалась в нижней части города. Для того, чтобы мечеть выглядела выше и привлекательнее, архитектор разместил минареты на заднем фасаде. Цилиндрические минареты двухэтажной мечети сложены из кирпича, зал для богослужения покрыт арочным куполом в форме полуокружности.

Во время оккупации Шуши здание и минареты мечети серьезно пострадали, подвергшись обстрелу бронетехники армян, мечеть стала жертвой вандализма.

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