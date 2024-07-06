В Тель-Авиве на улицы вышли тысячи израильтян

Израильтяне вновь вышли на массовые акции протеста, требуя от властей страны немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы.

Крупнейшая демонстрация по традиции собралась в Тель-Авиве возле комплекса правительственных зданий на востоке города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ассоциация "Форум семей заложников и пропавших без вести" - один из организаторов протестов в Тель-Авиве - напомнила, что похищенные удерживаются палестинскими радикалами уже почти девять месяцев. В свете последних сообщений о возможном прогрессе на переговорах о приостановке огня в секторе Газа и освобождении заложников их семьи призвали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху не упустить эту возможность для возвращения их близких и согласиться на условия, выдвигаемые радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Впервые за многие месяцы мы почувствовали надежду. Этот шанс нельзя упускать", - заявила перед митингом мать одного из похищенных Эйнав Зангаукер.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших. Со сцены выступили родственники остающихся в Газе израильтян. Многие митингующие держали в руках портреты заложников. Периодически толпа обрушивалась с критикой на правительство Нетаньяху, скандируя: "Позор!"

В свою очередь, организация "Хофши ба-Арец", координирующая проходящие одновременно на соседней улице антиправительственные митинги, также подчеркнула, что этим вечером главное требование демонстрантов к властям Израиля - не допустить срыва соглашения по Газе. "Продвижение сделки является моральным, неотложным и самым важным шагом на данный момент", - уверены активисты, призывающие также и к проведению досрочных выборов.

В "Хофши ба-Арец" также сообщили, что нынешняя тель-авивская демонстрация предваряет общенациональный день протестов, намеченный на 7 июля. В этот день антиправительственные активисты с самого утра намерены проводить масштабные акции по все стране, включая шествия, перекрытия дорог и иные мероприятия, чтобы оказать давление на правительство по вопросу Газы.

Митинги в поддержку заложников проводятся в Израиле регулярно с октября 2023 года. Самые массовые из них проходят каждую субботу вечером в Тель-Авиве, демонстрации меньшего масштаба организуют во многих других городах страны, включая Иерусалим и Хайфу.

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