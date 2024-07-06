Проходит очередное заседание ЦИК Азербайджана

6 июля проходит очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку заседания, проходящего под председательством главы ЦИК Мазахира Панахова, вошли 10 вопросов.

Основной вопрос повестки дня связан с рассмотрением обращения уполномоченных представителей нескольких партий на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент), назначенных на 1 сентября 2024 года.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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