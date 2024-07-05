В МИД Турции отреагировали на решение УЕФА по игроку сборной

МИД Турции выразил сожаление, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать на два матча защитника турецкой сборной по футболу Мериха Демирала. Заявление представителя организации приводит ТАСС, передает Day.Az.

"Это решение, вызвавшее глубокое разочарование у всех наших граждан внутри страны и за рубежом, укрепило мнение о том, что в некоторых европейских странах усиливается тенденция действовать предвзято по отношению к иностранцам", - указано в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!