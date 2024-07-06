Недопустимо, чтобы некоторые государства подвергали Азербайджан несправедливым обвинениям.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Он отметил, что с самого начала Турция рассматривала победу в Карабахе не только как освобождение азербайджанских земель от оккупации, но и как открытие исторического окна возможностей для мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Мы с гордостью являемся свидетелями восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях. Я верю, что скорое подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией устранит самое большое препятствие для всестороннего урегулирования на Южном Кавказе. Несмотря на несправедливый подход международных организаций на протяжении многих лет в отношении Азербайджана, азербайджанский народ под решительным руководством Президента Ильхама Алиева вернул себе то, что по праву принадлежит ему. Нельзя допускать, чтобы государства, которые не подняли своего голоса в защиту 1 миллиона наших азербайджанских братьев, изгнанных когда-то из своих домов, сегодня выдвигали несправедливые обвинения против Азербайджана. Тюркский мир должен оказать Азербайджану сильную поддержку против этих необоснованных претензий", - добавил Йылмаз.

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