ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей ПЕА

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, проходящем 6 июля, были рассмотрены обращения партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) о регистрации уполномоченных представителей на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент), назначенных на 1 сентября 2024 года.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос был вынесен на голосование и принят.

Были зарегистрированы 77 уполномоченных представителей ПЕА и один уполномоченный по финансовым вопросам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!