https://news.day.az/politics/1673155.html ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей ПЕА
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей ПЕА
На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, проходящем 6 июля, были рассмотрены обращения партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) о регистрации уполномоченных представителей на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент), назначенных на 1 сентября 2024 года.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос был вынесен на голосование и принят.
Были зарегистрированы 77 уполномоченных представителей ПЕА и один уполномоченный по финансовым вопросам.
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