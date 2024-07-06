В Астане Азербайджан сделал очередной ход конем

Сегодня с логистикой в Евразии возникли проблемы, так как северные логистические пути закрыты из-за российско-украинской войны, южные - из-за обострения на Ближнем Востоке. В этой ситуации незаменимым становится путь через Центральную Азию и Южный Кавказ. Тут тоже имеется много опций. Сейчас в число опций хочет войти Армения, точнее, ее хотят включить туда попечители. Но Азербайджан, как всегда, сделал свой фирменный ход конем и постарался опередить событий, которые могут содержать негатив для нашей страны и ее экономике. В этом плане очень показательны встречи, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым в ходе саммита ШОС+ в Астане. И, конечно же, подписанная с КНР историческая декларация об установлении стратегического партнерства.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса шестого созыва Новруз Аслан.

Китай - великая страна. Это великий производитель. Он производит практически все - от спичек до сложнейших технологий. Это вторая по силе экономика в мире. Более триллиона долларов составляет товарооборот КНР со странами Запада. Это гигантская сумма. Обе стороны взаимосвязаны, то есть как Китай нужен Западу, так же и Запад нужен Китаю. А для того, чтобы поддерживать эти показатели, требуются стабильные и безопасные коммуникации. И Азербайджан тут незаменим.

Установление стратегического партнерства с Китаем это стопроцентная победа нашей страны. Диверсификация внешней политики Азербайджана и грамотные ходы, предпринимаемые руководством страны, не могут не вызывать восхищения. Автором всех этих процессов, ведущих Азербайджан к великому будущему, является Президент Ильхам Алиев, который планомерно. четко и с дальним прицелом проводит эту политику. Это политика усиления Азербайджана и обеспечения его благополучного будущего.

Для тюркского пояса это имеет очень большое значение. Своим объединением и превращением в главную логистическую артерию континента мы бросаем вызов пытающимся устанавливать свои порядки на этом пространстве державам. Транспортно-логистические коридоры это артерии и сосуды международного сотрудничества. Все стороны хотят иметь гарантии, что пользующиеся этими коридорами страны смогут безопасно доставлять свои товары в нужном направлении. Поэтому логистические коридоры должны проходить по таким странам, которые способны эту безопасность гарантировать. Тюркский пояс как раз является поясом стабильности. Не сомневаюсь, что в Пекине, прежде, чем делать ставку на Срединный коридор, изучили все нюансы и просчитали перспективы и возможности этого пути.

Активизация Китая на Срединном коридоре и установление Азербайджаном стратегического партнерства с КНР будет иметь большое значение для всех государств тюркского пояса. Я уже говорил ранее и хочу повторить: тюркский пояс должен быть привлекательным не только для тюркоязычных стран. Важно, чтобы к нему тянулись и другие страны. И этот процесс идет. Как известно, наблюдателем в ОТГ является европейская страна Венгрия, географически отдаленная от нас. Интерес проявляет Россия, Таджикистан, ряд других стран. Политическую выгоду от партнерства с ОТГ может иметь и Иран, если его подходы станут рациональными. Совсем не обязательство вступать в организацию. Достаточно быть просто наблюдателем или ассоциативным членом.

Что может помешать нам в этих процессах? Только одно - внешнее вмешательство тех игроков, которые не хотят, чтобы тюркский пояс имел успех и вообще существовал как объединение государств. Поэтому вокруг Срединного коридора идут определенные процессы. Внешние игроки пытаются буквально втиснуть в проект Армению. Им хочется таким путем взять ситуацию под контроль, а если не получится - помешать проекту осуществиться.

Партнерство Азербайджана с Китаем не всех устраивает. И это заметно. Но и в Баку, и в Пекине, думаю, заранее просчитали возможные развития ситуации. Политика Китая не носит воинственного характера. Эта страна действует экономически, как сейчас это принято называть - мягкой силой. Но эта мягкая сила порой бывает более действенной, чем политическое и силовое давление. Как видим, Китай добивается всех поставленных целей. Не путем войны, как некоторые страны, а путем экономического сотрудничества. У китайской политики много преимуществ. В этой стране заинтересованы все Думаю, даже негативная начинка политики тех же США в отношении КНР является проявлением борьбы за Китай и за китайский рынок. Западу не стоит стесняться в этом признаваться.

Борьба за рынки в наши дни перешла на новый уровень и может закончиться для человечества большими проблемами. Как бы разговоры о Третьей мировой войне всем не надоели, именно этим дело может закончиться. В такой ситуации всем странам, которые желают избежания этого сценария, следует просчитывать свои шаги. Посоветовал бы поучиться этому у Азербайджана. Президент Ильхам Алиев это великий политический гроссмейстер, который играет умно, тонко, прагматично и по правилам, несмотря на то, что против нашей страны очень часто делаются несправедливые и нечестные ходы. Ильхам Алиев прекрасно просчитывает все ходы, которые будут сделаны и нашими соседями, и глобальными игроками.

Так, нельзя не заметить, что западные игроки в последнее время делают Баку недвусмысленные намеки на то, чтобы он прекратил партнерство с Пекином. При этом сам Запад ничего не делает, чтобы стать привлекательным для нас. Скорее - наоборот. Недавно США и Армения объявили о желании подписать документ о стратегическом партнерстве. И получили в качестве ответа декларацию об установлении стратегического партнерства между АР и КНР. Все правильно и логично. Любое действие порождает противодействие.

Вспомним недавний визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена в Баку. Что он сказал о пресловутой 907-й поправке? Что она не имеет никакого практического значения и так далее. Если это просто бумажка, почему бы поправку не упразднить? Это не риторический вопрос. Ликвидация несправедливой поправки была бы очень ярким сигналом о том, что американская сторона хочет честного и взаимовыгодного сотрудничества. Нам пытаются запретить сотрудничать с Россией, строить коридоры с Китаем, прокладывать дорогу через Иран. Нам пытаются навязать чуждые нам интересы. Но Баку четко демонстрирует всем свою позицию, которая заключается в следующем: мы независимая суверенная страна, преследующая, прежде всего, национальные интересы. Азербайджану приходится постоянно объяснять эту истину желающим диктовать правила игрокам. Это отнимает время и ресурсы, но без этого не обойтись.

Азербайджан действует очень осторожно и без спешки. Есть страны, которым позволительно ошибаться, как той же Армении. Азербайджану же ошибаться нельзя. Очень многие бдительно следит за каждым нашим шагом в ожидании, когда мы ошибемся. Несмотря ни на что, Азербайджан проводит сбалансированную политику, что в сегодняшних условиях очень непросто. Мировые игроки не воспринимают баланс во внешней политике, они требуют отдругих стран определиться, с кем они, и исходят из формулы "кто не с нами, тот против нас". Тем не менее, Азербайджану удается сдерживать это давление и давать всем понять, что выбор партнеров и друзей это наше личное дело. Мы показываем характер. Это не проявление эго, это реальная политика.

Армения тоже хочет, чтобы ее политика выглядела сбалансированной, но у нее это не получается. Она пытается подороже себя продать, хочет демонстрировать независимость, но с балансом у нее большие проблемы. Ереван никогда не умел балансировать. Армения не является игроком, она, я бы сказал, находится в подтанцовке у внешних игроков.

Посмотрите, какая активность развернулась вокруг мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Чуть ли не называют конкретную дату. США говорят о нескольких неделях. Почему торопятся? Потому что демократам накануне президентских выборов нужны победы, дивиденды. Нынешняя администрация хочет записать мир на Кавказе себе в актив. Американцам все равно, насколько этот мир будет прочным. Армения, подпевая, говорит о готовности подписать документ хоть завтра. Но главное - это то, что говорит Президент Азербайджана. А он, принимая на днях новоназначенного посла Канады, заявил, что работа над текстом мирного договора может завершиться в течение нескольких месяцев.

Мы очень много говорим о проблемах, содержащихся в Конституции Армении. Ничего удивительного в этом нет. Претензии на азербайджанские земли в Основном законе соседней страны это очень большая проблема. И, кстати, последние заявления Ильхама Алиева касательно конституционных проблем возымели действие. Никол Пашинян в день Конституции Армении 5 июля объявил, что Конституция будет изменена. Он уже не уговаривал, не объяснял, почему это надо сделать. Он констатировал, что это будет сделано.

Региональные державы видят, что процессы на армяно-азербайджанском треке развиваются в позитивном ключе. Азербайджан и Армения перешли к билатеральным договоренностям и уже начинают решать некоторые проблемы. В частности, касательно обмена задержанными, делимитации. Внешние игроки видят все это и хотят взять процесс в свои руки, перехватить инициативу и записать достигнутые успехи на свой счет.

Азербайджан позитивно относится к заинтересованности других стран в мире на Южном Кавказе. И Президент, и народ Азербайджана хотят мира. Вот яркое доказательство - недавно был проведен опрос среди жителей Азербайджана, который показал, что более 85 процентов населения страны хотят подписания мира с Арменией. Но мы не хотим, чтобы мир остался только на бумаге. Нам нужна уверенность, что соседи больше не пойдут на нас войной, что будущие поколения нашей страны будут жить в мире и благополучии.

Так что мы приветствуем активность, которую проявляют США и Евросоюз. Вспомните, с каким воодушевлением Азербайджан участвовал в процессе, который модерировал Шарль Мишель. Жаль, что Мишелю помешали завершить дело...

Лейла Таривердиева