США всегда рады провести переговоры между Баку и Ереваном в Вашингтоне.

Об этом сказал, отвечая на вопрос Trend, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе брифинга в Баку, передает Day.Az.

"Но каналов много, и обе стороны имеют очень эффективное прямое общение. Поэтому я хочу подчеркнуть, что каждый из них делает это для своих граждан. И чтобы принести мир в регион, мы участвуем в этом процессе в качестве друга, какую бы помощь мы ни оказывали", - сказал он.

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