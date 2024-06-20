Тюркский пояс станет реальной силой. Осталось ждать недолго

Тюркский проект это процесс, активность которого будет только расти. Азербайджан занимает в этой конфигурации особое положение. Если бы не Азербайджан с его смелостью, инициативностью и умением видеть перспективу, не было бы тюркского проекта.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

В последнее время к объединению и усилению тюркского мира, вроде бы, перестали относиться с такой опаской и негативом, как прежде. Но, на мой взгляд, это так только наполовину. Признаюсь, я сторонник того, чтобы не упрощать, а усложнять. Лучше ошибиться в последнем, чем в первом. И потому скажу, что видимое затухание негативных реакций на тюркский процесс у меня лично вызывает определенные вопросы. В частности, почему это происходит? Ведь отношение к теме Турана и связанные с ним фобии остались, в общем-то, прежними. Думаю, пока рано делать выводы. Возможно, какие-то страны и объединения перешли на подковерную деятельность против объединения тюркского мира. Все может быть.

В то же время, считаю, начало приходить и понимание. Серьезные мировые аналитические центры провели исследования и пришли к выводу, что сплочение тюркского пояса не несет никому никакой угрозы. Это естественный процесс сближения родственных народов. Это то же, что объединение членов одной семьи. Пожалуй, в мире нет другого такого примера, когда бы разные народы, относящиеся к одной этнической группе, занимали такое огромное пространство, причем, занимали его исторически. Именно эти масштабы многих и напрягают. Говоря о тюркском мире, мы говорим о суверенных государствах, а в целом тюркский мир это еще более широкое понятие.

Хотел бы тут процитировать Президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Если мы посмотрим на карту, то увидим, что тюркский мир необъятный, он охватывает большую географию. Растущее население, молодое население, природные ресурсы, транспортные маршруты, единство между нами. Это единство естественно, в его основе - общие корни. Поэтому это единство сильнее, мощнее всех других", - сказал он на недавней встрече со спикерами стран ТЮРКПА.

Да, признаки понимания уже имеются. И даже признаки интереса. Тюркский пояс имеет серьезные возможности и перспективы - и экономические, и интеграционные, и коммуникационные, и военные. Осознав, что объединение тюрков неизбежно, державы начали задумываться, как использовать этот процесс в своих целях. Это заметно по тому, кто и как себя ведет. Например, по активности США в Центральной Азии видно, что Запад рассчитывает использовать тюркское пространство как разделительный пояс между Россией и Китаем. Американские и европейские чиновники зачастили в Казахстан, как крупнейшую страну региона, имеющую очень тесные связи и с РФ, и с КНР. В свою очередь, Россия и Китай, хотя тема тюркского пробуждения всегда пугала их, сегодня тоже осознают выгоды от соседства с тюркским поясом. Именно это пространство, состоящее из суверенных, стабильных и близких друг другу государств стало надежным транспортно-коммуникационным коридором для выхода Китая в Европу в нынешней геополитической ситуации. Пожалуй, только Иран продолжает оставаться на позиции "отрицания". Об этом можно судить по его яростному сопротивлению реализации Зангезурского коридора, который должен стать недостающим звеном в цепи, объединяющем тюркское пространство.

Видя, с одной стороны, негативную реакцию на укрепление тюркского пространства, а, с другой, повышенный интерес к себе, некоторые страны Центральной Азии проявляют определенные сомнения и осторожность. Не ошибусь, если скажу, что цементирующую роль в Организации тюркских государств играют Турция и Азербайджан. Наши две страны представляют собой центр силы, к которому тянутся другие тюркские государства. Баку и Анкара помогают им избавляться от сомнений и опасений. Сила тюркского мира в его единстве. Решительно присоединились к этому процессу Казахстан и Узбекистан, все более раскрывается навстречу Кыргызстан. Надеюсь, что в скором будущем избавится от сомнений и Туркменистан.

Я вижу очень большое будущее тюркского проекта. Он принесет огромные дивиденды членам ОТГ и их соседям. Этот процесс не содержит в себе никакой угрозы. Наоборот, появление такой спокойной и разумной силы позитивно повлияет на стабильность в регионе.

Мы находимся на том этапе, когда историческая необходимость начинает претворяться в жизнь. Базой этого процесса является турецко-азербайджанский союз.

В начале июля в Шуше состоится неформальный саммит ОТГ. В центре внимания саммита будут вопросы начала функционирования Срединного коридора, на маршруте которого взаимодействуют все страны-члены Организации тюркских государств.

То, что саммит пройдет в Шуше, само по себе уже важный факт. Этот город имеет для Азербайджана и, думаю, для всего тюркского мира символичное значение. В целом, главы тюркских государств уже не раз бывали на освобожденных территориях. Узбекистан и Казахстан построили на свои средства на освобожденных землях школу и центр творчества, Кыргызстан собирается подарить агдамцам новую школу, фундамент которой был заложен в мае. Венгрия, имеющая в ОТГ статус наблюдателя, профинансирует строительство школы в Джебраиле. Все это очень значимые и о многом говорящие факты.

Именно в Шуше был подписан документ о союзничестве Турции и Азербайджана. Шушинская декларация это тот магнит, который будет притягивать все другие страны тюркского пространства. Как я уже сказал, Азербайджан и Турция стали неким центром силы, как экономической и политической, так и военной. Начнем с экономического потенциала. Турецкая экономика, какой бы не была сложной ситуация, находится на подъеме. Это и индустрия, и военно-промышленный комплекс, и сфера туризма. Турецкая экономика, несмотря на падение определенных показателей, крепко стоит на ногах. Азербайджан очень последовательно развивается, не на словах, а на деле. Сегодняшний госбюджет страны является крупнейшим в его истории.

К этому центру тянутся другие тюркские страны, усиливая своим единством тюркский пояс в целом. Думаю, следующим к турецко-азербайджанскому стратегическому союзу присоединится Казахстан. За ним последуют Узбекистан и Кыргызстан. Последний располагается на очень оригинальном геополитическом пространстве - между Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном. Если Бишкек сумет правильно расставить фигуры на этом поле, страну ждет серьезный прорыв, и она будет иметь очень важное значение в ОТГ.

С военной точки зрения тоже, думаю, все понятно. Всем известно, что турецкая армия является второй по мощи в НАТО. ВПК страны выпускает практически все виды современных вооружений, многие из которых уже зарекомендовали себя на практике. Военный потенциал Азербайджана так же высок. А самое главное - наши вооруженные силы имеют победоносный опыт, они проверены на поле боя.

В Центральной Азии крупнейшей армией обладает Узбекистан. Армия Казахстана не велика, но подготовлена и продолжает совершенствовать навыки, в том числе в военном сотрудничестве с Азербайджаном. Азербайджано-казахстанское военное сотрудничество это залог стабильности и безопасности Казахстана. Я не преувеличиваю. Авторитет Азербайджана и его проверенная в боях и подготовленная по турецкой модели армия представляет большую силу.

Давайте посмотрим. В других регионах продолжаются войны, которым не видно конца. Участвующий в них стороны, конечно же, втягиваясь в конфликт, имели собственные расчеты, но, как видим, никто не может добиться желаемого. Расчеты же Азербайджана в преддверии 44-дневной войны были сделаны с высокой точностью и эффективностью. Не скажу, что мир был в восторге от нашей победы, но то, что он был в шоке, это однозначно. "Добила" всех недоброжелателей уникальная однодневная антитеррористическая операция сентября прошлого года. Страны тюркского мира увидели, что произошло. Не сомневаюсь, что многие из них взяли нашу победу, что называется, в разработку. Например, Казахстан. Никто не застрахован от сепаратистских мятежей и внешней агрессии. Казахстану сегодня не очень легко. С одной стороны - экономическая экспансия Китая, с другой - пропаганда определенных кругов в России, ставящих под сомнение суверенитет и территориальную целостность страны. Для казахстанской стороны такой процесс, как ОТГ и Шушинская декларация, это возможность присоединиться к центру силы

Каковы перспективы ОТГ? Думаю, на первом этапе Организация будет расширяться за счет наблюдателей. Сейчас таким статусом обладает Венгрия, интерес проявляют Россия и Таджикистан. Не исключаю, что в будущем членство в ОТГ не будет увязываться лишь с принадлежностью к тюркскому миру, и тюркский пояс со временем может стать как раз объединяющим, а не разъединяющим элементом. Тюркский пояс будет иметь большое значение во всех аспектах. Как сказал Президент Ильхам Алиев, наступит день, когда все мировые вопросы будут решаться путем консультаций с Организацией тюркских государств. Не сомневаюсь, что так оно и будет. Но надо понимать - по отдельности с нами считаться не будут. Когда же мы сплотимся в единый кулак, тюркский мир превратится в реальную силу и ни один вопрос мировой политики без ОТГ решаться не будет. Мы должны стать такой силой, чтобы с нами считались, чтобы в глобальных вопросах к нашему мнению прислушивались.

Думаю, со временем Организация тюркских государств, непременно, преобразуется в Союз. Мы уже показали свою решимость и непоколебимость в принципиальных вопросах, которые касаются нашей территориальной целостности и суверенитета. Мы показали нашу верность друг другу, мы всегда рядом в трудную минуту.

Мы не должны думать о том, какую пользу усиление ОТГ принесет лишь участникам этого процесса. Мы должны думать о том, какую пользу это принесет в глобальном плане. Миру лишь следует определиться - он идет к своему концу, или же все-таки намерен развиваться. Лично мы, наша страна, наше тюркское пространство делаем ставку на развитие и собираемся двигаться в этом направлении и дальше.

Лейла Таривердиева