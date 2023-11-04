Оборонная стратегия тюркского мира - вслед за Азербайджаном

Автор: Лейла Таривердиева

3 ноября в Астане состоялся 10-й юбилейный Саммит Организации тюркских государств.

Встреча прошла под девизом "Тюркский век", что звучало очень символично. XXI век обещает стать веком возрождения тюркского мира. Работа в этом направлении велась еще в 90-х годах прошлого века, но институализация масштабного проекта пришлась на начало нулевых. Стоит напомнить, что сама идея Тюркского совета (преобразованного в 2021 году в Организацию тюркских государств) зародилась в Азербайджане. Организация была учреждена Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном 3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване по инициативе Президента Ильхама Алиева. И надо сказать, что идея сплочения тюркских государств на одной платформе была довольно смелой. Мы говорим о смелости, потому что сама идея тюркского единства всегда демонизировалась определенными мировыми кругами, и реализация ее была действительно очень решительным шагом.

3 октября текущего года мы отмечали 14-летие нахчыванского соглашения. Эта дата с 2009 года значится в календарях стран тюркоязычного пространства как День сотрудничества тюркских государств. За прошедшие годы были сделаны важные шаги для развития сотрудничества в рамках организации - созданы Совет президентов, Совет глав МИД, Совет аксакалов, Комитет старших должностных лиц, изменения произошли в структуре организации. В ноябре 2021 года в ходе 8-го Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств Тюркский совет был преобразован в Организацию тюркоязычных государств. Это было историческое решение. Переход организации в новое качество показал, что тюркский мир перестает быть просто географическим пространством, а переходит в категорию мировых политических сил, способных влиять на глобальные процессы. Серьезность и перспективность ОТГ стала очевидна для всех. И не последнюю роль в этом сыграл Азербайджан и лично его лидер.

Сегодняшние перемены в мировой геополитике и геоэкономике, потрясения и конфликты только подтверждают верность пути на интеграцию, выбранного тюркскими государствами. Необходимость сплоченности и взаимодействия стала еще более очевидной. И с точки зрения превращения тюркского пространства в "дорогу жизни", и с точки зрения обеспечения безопасности членов ОТГ. Тема безопасности в последнее время рассматривается во все более широком контексте и выходит за рамки двусторонней повестки.

"К сожалению, сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права. Вспыхивают войны, кровавые конфликты. В таком случае основным гарантом безопасности, в первую очередь, становится оборонный потенциал стран. Считаю, что сотрудничество между странами-членами в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность должно наращиваться еще больше", - сказал, выступая на саммите в Астане, Президент Ильхам Алиев.

Двустороннее оборонное взаимодействие между странами-членами существует и развивается. Сотрудничество в этой сфере Азербайджана и Турции представляет собой основу, вокруг которой, думается, и будет строиться система безопасности тюркского пространства. Турецкая и азербайджанская армии - самые сильные и боеспособные на этом пространстве, а ВС Азербайджана имеют преимущества как единственные, одержавшие победу в войне. По оценкам зарубежных экспертов, Азербайджан на сегодня является первым на евразийском пространстве с точки зрения эффективности своих Вооруженных Сил, имеющих победоносный опыт. После 44-дневной войны внимание к военному сотрудничеству с Азербайджаном со стороны государств тюркского мира значительно возросло. Так, в июле этого года в Ташкентской области прошли первые тактические узбекско-азербайджанские командно-штабные учения. ВС Азербайджана стали рассматриваться партнерами по ОТГ как модель реформирования армии, позволяющая достичь наиболее успешных результатов.

Первые военные учения в рамках ОТГ прошли в ноябре прошлого года в турецкой Испарте, в учебном центре войск специального назначения. Военнослужащие из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Турецкой Республики Северного Кипра отрабатывали навыки по обезвреживанию террористов в населенных пунктах. В начале сентября на территории Бакинского международного морского торгового порта Алят прошли международные учения "Баку 2023" с участием спасательных сил и средств, принадлежащих органам по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов Организации тюркских государств.

Это пока только начало. Конечно, другие тюркские государства, к счастью, не сталкивались с проблемой внешней агрессии, как Азербайджан, однако центрально-азиатский регион граничит с неспокойной частью континента, и угрозы так или иначе сохраняют свою актуальность и для них. В той или иной степени новые угрозы ощущают на себе все члены ОТГ. Думается, тема безопасности будет развиваться и получит продолжение в последующих шагах организации. И вопрос будет обсуждаться не раз в два года, а будет постоянно находиться на повестке, учитывая ситуацию как вокруг нашего, так и центрально-азиатского регионов, повышение к ним внимания и пересечение здесь интересов внерегиональных государств, которые далеко не всегда совпадают с нашими. Необходима выработка решений, постоянная сверка часов и координация усилий на уровне силовых ведомств.

Несомненно, эти моменты подразумевал азербайджанский лидер, затронув на саммите тему военного сотрудничества. Вопросы безопасности являются основополагающими, так как без их решения все остальные успехи могут оказаться повисшими на волоске. Для себя Азербайджан уже составил формулу безопасности, которая доказала свою надежность за последние несколько лет, и не раз. Выступая на саммите, Президент Ильхам Алиев вкратце представил, через что пришлось пройти республике, чтобы принимать поздравления с полным восстановлением своего суверенитета и территориальной целостности сегодня. Не случайно принимавший участие в саммите премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил Президента Ильхама Алиева за усилия по стабилизации ситуации на Южном Кавказе. По его словам, в целом "тюркские государства помогали снижать конфликты, риски, эскалации. Это та политика, которую Венгрия хочет дополнять посредством участия в ОТГ".

Опыт Азербайджана бесценен. О 44-дневной войне сказано много, ее итоги изучены и приняты к сведению зарубежными военными центрами и институтами. Последние антитеррористические мероприятия, проведенные азербайджанской армией 19 сентября, заставили специалистов в сфере обороны снова обратить взоры в сторону Азербайджана, осуществившего очередную уникальную операцию, позволившую менее чем за сутки разоружить 10-тысячную армянскую группировку, не нанеся никакого ущерба гражданскому населению. "В результате операции, которая завершилась в течение 23 часов, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и конституционный строй. Никакого ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре в результате антитеррористических мероприятий нанесено не было. Азербайджан действовал в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Эти факты подтвердили представители ООН, дважды посетившие регион", - сказал в Астане Президент Азербайджана.

Глядя на происходящее в разных частях мира сегодня, даже скептически относящиеся к нашей стране не могут не признать, что оборонная стратегия и тактика Азербайджана не знает себе равных, потому что сочетает военную силу с человеколюбием. Война и гуманизм, в принципе, понятия несовместимые, несмотря на все женевские и прочие конвенции. Но Азербайджан сумел их совместить. Эта философия безопасности может стать фундаментом оборонной стратегии тюркского мира. Она близка ментальности тюркских народов.

Не дай бог партнерам по ОТГ пройти то, что пришлось пройти азербайджанскому народу, тем не менее, современный мир не раскрашен в розовые тона. Пространство тюркского мира не агрессивно и настроено на добрососедство и сотрудничество. Однако оно должно быть готово к любым угрозам и иметь ресурс для координации усилий для борьбы с ними. Об этом нужно помнить.

Кроме того, безопасность подразумевает под собой не только защиту от военной агрессии. Это также противодействие терроризму и организованной преступности. Президент Казахстана Касым-Жомарт высказался на саммите в унисон с лидером Азербайджана, отметив, что тюркским государствам необходимо укрепить сотрудничество в области безопасности. "В мире сохраняется нестабильная ситуация. Международная ситуация остается неустойчивой. В нынешнее неспокойное время очень важно укреплять единство тюркских народов, которое будет служить надежной гарантией нашей общей безопасности. Нарастают вызовы, связанные с торговлей оружием и наркотиками, терроризмом, экстремизмом, миграцией. Для предотвращения подобных угроз необходимо укрепить сотрудничество в области безопасности", - отметил он. Токаев предложил в следующем году провести в Астане третью встречу генеральных секретарей советов безопасности, считая важным заключение соглашения о совместной борьбе с преступностью и обмену информацией между органами финансовых расследований тюркских государств.

Общетюркская идея на самом деле очень жизнеспособна, потому что она в крови и исторической памяти наших народов. Несмотря на десятилетия репрессий, ее не удалось нивелировать, и сегодня благодаря лидерам, готовым продвигать и развивать ее в XXI веке, она быстро избавляется от чуждых наслоений. Не исключено, что в недалекой перспективе Организация тюркских государств преобразуется в Союз. Это было бы естественное и логичное развитие процессов, идущих на тюркоязычном пространстве.