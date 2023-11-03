Президент Ильхам Алиев принимает участие в саммите глав государств ОТГ в Астане

В Астане проходит 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в саммите принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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