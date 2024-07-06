В Бельгии обсудили вопросы международной поддержки в преодолении минной проблемы в Азербайджане

Как сообщалось ранее, 4-5 июля текущего года делегация Агентства Азербайджана по разминированию во главе с председателем правления Вугаром Сулеймановым находилась с рабочим визитом в Бельгии.

Как сообщили в субботу Day.Az в Агентстве, в рамках визита состоялись встречи с представителями Европейского союза (ЕС) и Программы развития ООН (ПРООН), а также с послами ряда государств-членов Европейского союза и дипломатами.

"Главной целью состоявшейся 4 июля встречи с представителями COEST (рабочая группа Совета Европейского союза (ЕС) по Восточной Европе и Центральной Азии) было обсуждение минной проблемы, существующей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, усилий по ее преодолению, а также возможностей нынешнего и будущего международного сотрудничества.

Встреча, состоявшаяся 5 июля в штаб-квартире ООН в Брюсселе, была организована совместно посольством Азербайджана в Бельгии и Брюссельским офисом ООН. Отметив, что достижение решения проблемы мин и других взрывоопасных остатков войны, представляющих серьезную угрозу развитию региона, жизни и здоровью людей, окружающей среде, требует коллективных усилий и прочного партнерства, Вугар Сулейманов выразил благодарность ЕС, ООН и государствам, оказывающим поддержку Азербайджану, подчеркнув важность устойчивой и широкой поддержки, учитывая масштабы минной проблемы.

На встрече была доведена до сведения значительная роль Международного центра передового опыта и обучения по борьбе с минной угрозой в Азербайджане, предусмотренного к созданию при поддержке ПРООН и ЕС, в обмене лучшими практиками в глобальном масштабе.

Для изучения опыта Бельгии в использовании беспилотников для картографирования и исследования минных полей был посещен Droneport", - говорится в сообщении Агентства.

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