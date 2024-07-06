В Азербайджане объявлено "желтое" и "оранжевое" предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана объявила "желтое" и "оранжевое" предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой в регионах страны с вечера 6 июля до полудня 8 июля.

Как сообщили Day.Az в гидрометслужбе, согласно "желтому" предупреждению, в Садараке, Шаруре, Кенгерли, Агстафе, Газахе, Шамкире, Товузе, Самухе, Гедабее, Барде, Тертере, Гёйгеле, Агдаме, Евлахе, Мингячевире, Агджабеди, Балакене, Загатале, Шеки и Гахе будет дуть восточный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с.

Согласно "оранжевому" предупреждению, в Нахчыване, Бабеке, Джульфе, Шахбузе, Ордубаде, Нафталане, Геранбое, Гяндже и Дашкесане ожидается восточный ветер, скорость которого составит 20,8-28,4 метра в секунду.

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