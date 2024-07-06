Посол США заявил, что сил НАТО нет в Индии

В Индии нет сил стран НАТО, однако альянс заинтересован в стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Как передает Day.Az, об этом в беседе с изданием The Hindu заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти.

"В Индии нет присутствия НАТО, и я не знаю о таком запросе", - подчеркнул он.

Однако, по его словам, члены НАТО, "как и весь остальной мир", заинтересованы в обеспечении свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона.

Как отметил дипломат, Индия проводит "больше военных учений с Соединенными Штатами, чем с какой-либо другой страной".

До этого сообщалось, что США по итогам апреля стали главным торговым партнером Индии, сместив Китай на второе место.

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